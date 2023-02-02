Известный «эксперт по увеличению полового члена» загадочно погиб в Таиланде Daily Mail: YouTube-блогера Лео Рекса нашли мертвым в Таиланде

Фото: YouTube

Блогер Лео Рекс

Известного YouTube-блогера Лео Рекса, который называл себя «ведущим экспертом по увеличению полового члена», нашли мертвым в его квартире в Таиланде, пишет Daily Mail. По данным издания, он был одет в одну рубашку, а изо рта и носа у него текла кровь. Также на левом глазу у него виднелась гематома. Сама квартира была разграблена.

По данным авторов, в квартире у блогера была разбросана одежда и прочие вещи, туалет и полки были разбиты. На месте были также обнаружены различные виды наркотиков. Полиция продолжает вести расследование.

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