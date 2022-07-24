«Известия»: ВСУ снова обстреляли центр Донецка

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Город Северодонецк

Украинские военные в очередной раз провели обстрел жилых кварталов Донецка, сообщает корреспондент «Известий». Отмечается, что удары были нанесены осветительными снарядами по центру города. Журналист добавил, что удары пришлись по Калининскому району Донецка.

ВСУ обстреляли Донецк осветительными снарядам. Только что было три хлопка над Калининским районом Донецка, и потом зажглись «люстры», — рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Накануне украинские военные выпустили по городу Стаханов одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что военные ВСУ нанесли удар по мосту, расположенному в районе Каховской ГЭС. По его словам, к критическим разрушениям атака не привела, сама электростанция не пострадала.

Он добавил, что удар также был нанесен по мосту через реку Ингулец неподалеку от поселка Дарьевка. По его мнению, за обстрелами Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS стоят специалисты из США.