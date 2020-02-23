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Военнослужащие израильской армии открыли огонь по палестинцам, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора на границе с Газой. Цель была поражена.

Военнослужащие ЦАХАЛ заметили двух палестинцев, которые приблизились к забору безопасности в южной части сектора Газа и начали устанавливать рядом с ним взрывное устройство. По ним был открыт огонь, — цитирует РИА Новости сообщение израильской армии.

Как писал NEWS.ru, Иерусалим после запуска ракет с территории сектора Газа по еврейскому государству отменил послабления для жителей анклава, рассказал координатор деятельности израильского правительства на палестинских территориях Камиль Абу Рукун. Палестинцы лишились 500 торговых договоров и права на импорт цемента. Радикалы обстреляли юг Израиля 15 февраля. Они выпустили две ракеты.