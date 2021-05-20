Израиль сообщил о намерении остановить операцию в Газе

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Заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией возможно, и это сделает реальной свободную торговлю двух стран с Грузией, но для этого нужна политическая воля Еревана. Об этом заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции, посвящённой развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией возможен. Скажу больше, заключение этого договора возможно за относительно короткий промежуток времени. Чего сейчас не хватает — это политической воли с армянской стороны, —...