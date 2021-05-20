Израиль сообщил о намерении остановить операцию в Газе

Израильские власти намерены остановить военную операцию на территории сектора Газа. Об этом власти государства официально уведомили египетского посредника. Данную информацию, ссылаясь на источники, передаёт телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что египетский посредник уже был уведомлён о намерении прекратить операцию. Иных сведений по этому поводу не приводится. Однако известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил 20 мая на 19:00 совещание кабинета безопасности с целью обсудить актуальную ситуацию. СМИ писали, что на заседании власти обсудят, насколько операция в Газе целесообразна. Кроме того, обсуждению подлежит возможность прекращения огня.