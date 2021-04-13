Израиль начнёт пускать в страну туристов с прививкой от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ad8a32a6-9c92-11eb-8419-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

Израиль с 23 мая начнёт пускать ограниченное число путешественников с прививкой от коронавируса в составе туристических групп. Об этом заявила министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн.

Пришло время для того, чтобы уникальное преимущество Израиля как безопасной и здоровой страны начало помогать ему восстанавливаться от экономического кризиса, — цитирует её издание The Times of Israel.

При этом в первую очередь в страну пустят ограниченное число туристов в составе туристических групп. Путешественникам придётся сдавать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой на самолёт. По прилёту в Израиль туристов будет ждать ещё один ПЦР-тест и тест на антитела.

Депутат кнессета Владимир Белиак ранее заявил, что успехи кампании по вакцинации в Израиле не означают скорого открытия границ для иностранных туристов.

По словам представителя партии «Еш Атид», израильское правительство пытается предотвратить проникновение в страну новых мутаций коронавируса, которые могут оказаться нечувствительны к вакцинам. Поэтому на лёгкий старт туристического сезона в этом году можно не надеяться. Интервью с ним опубликовано на сайте NEWS.ru.