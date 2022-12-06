Италия передала Киеву более 50 тонн электрооборудования

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Глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что страна направила Украине более 50 тонн электрооборудования в рамках оказания военной помощи. Министр пояснил, что в рамках помощи Киеву были поставлены трансформаторы и преобразователи. Вместе с электрооборудованием Украине отправили и оружие, пишут «Известия».

Мы передали Украине не только оружие, но и 51 тонну электрооборудования, трансформаторы, преобразователи. Мы предоставили множество технологических инструментов, а также военных средств, — сказал Таяни.

Глава ведомства отметил, что у Киева отсутствуют нарекания по оказываемой Италией помощи.

Минздрав Украины ранее разослал местным властям документ, в котором рекомендует лечебным учреждениям временно отказаться от проведения плановых госпитализаций. В ведомстве пояснили, что данная мера связана с возможными аварийными отключениями электроэнергии, а также с перебоями с тепло- и водоснабжением больниц.

Ранее сообщалось, что в администрации Киева рассказали о подготовке к сценарию с полным отключением электроэнергии в городе. Там пояснили, что с наступлением холодов потребление электроэнергии значительно увеличится, из-за чего система подачи электричества может не справиться с нагрузкой. Один из депутатов горсовета назвал ситуацию с электроснабжением украинской столицы сложной. Он порекомендовал жителям уехать из Киева на зиму.