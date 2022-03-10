Италия отправила Украине пулемёты и противотанковое оружие

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Власти Италии передали Киеву противотанковые гранатомёты и пулемёты. При этом гранатомёты оказались современной версией противотанковых «Панцерфаустов», сообщает La Repubblica.

Издание отмечает , что такие модели оружия вместе с Италией предоставили Киеву Бельгия и Германия. Комментируя военную поставку, представитель итальянских вооружённых сил уточнил, что Украине передали оружие, созданное для того, «чтобы гражданские лица могли останавливать танки».

La Repubblica добавила, что страны Европы также делятся с Украиной боеприпасами, очками ночного видения и пулемётами.

Ранее стало известно, что Минобороны России на своём YouTube-канале показало кадры уничтожения военной техники и укреплённых объектов в ходе спецоперации российских войск на Украине. Экипажи вертолётов Ми-28 и Ка-52 нанесли авиационные удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ.