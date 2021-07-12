Минобороны России показало кадры уничтожения военной техники и объектов ВСУ

Минобороны России в своём YouTube-канале показало кадры уничтожения военной техники и укреплённых объектов в ходе спецоперации российских войск на Украине. Экипажи вертолётов Ми-28 и Ка-52 нанесли авиационные удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ.

В ролике демонстрируется вертолёт Ми-28, который ведёт огонь по позициям украинских военных и осуществляет запуск неуправляемых ракет. Далее в видео показана работа вертолётов Ка-52 и запуск управляемых ракет «Вихрь» по технике противника.

Ранее Минобороны РФ сообщило о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ. Провокация готовится для обвинения России якобы в применении химического оружия, заявил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков.

С начала спецоперации Вооружённые силы России уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов на Украине. В том числе это 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, отметил Конашенков. Также уничтожены 104 реактивные системы залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и миномётов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники и 97 беспилотных летательных аппаратов.