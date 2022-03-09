Минобороны РФ сообщило о подготовке националистами провокации на Украине

Министерство обороны России сообщило о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ. Провокация готовится для обвинения в последующем России в якобы применении РФ химического оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского ведомства Игоря Конашенкова.

Ночью 9 марта в населённый пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке, — сказал генерал-майор Конашенков, добавив, что всё это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации «с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия».

С начала спецоперации Вооружённые силы России уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов противника на Украине. В том числе это 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, отметил Конашенков. Также уничтожены 104 реактивные системы залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и миномётов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники и 97 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Слова официального представителя МО РФ приводит РИА Новости, Панков назвал это опасной провокацией и добавил, что российские специалисты приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.