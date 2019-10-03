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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Евросоюз может ввести ответные меры на введение США торговых пошлин. Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.

При этом дипломат подчеркнул, что «ни Евросоюз, ни Соединённые Штаты не начнут войну торговых пошлин, которая бы ослабила обе стороны». Ди Майо также призвал обе стороны торгового конфликта к диалогу.

Как ранее писал News.ru, ВТО разрешил США ввести пошлины почти на $7,5 млрд на пассажирские самолёты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза. В ближайшее время Вашингтон опубликует полный список европейских товаров, на которые введут сборы.

Сообщалось, что с 18 октября пошлины на самолёты составят 10%, а на сельхозпродукцию — 25%. Они вводятся в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения о субсидировании корпорации Airbus.