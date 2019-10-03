Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Евросоюз может ввести ответные меры на введение США торговых пошлин. Об этом говорится в сообщении на
При этом дипломат подчеркнул, что «ни Евросоюз, ни Соединённые Штаты не начнут войну торговых пошлин, которая бы ослабила обе стороны». Ди Майо также призвал обе стороны торгового конфликта к диалогу.
Как ранее писал News.ru, ВТО разрешил США ввести пошлины почти на $7,5 млрд на пассажирские самолёты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза. В ближайшее время Вашингтон опубликует полный список европейских товаров, на которые введут сборы.
Сообщалось, что с 18 октября пошлины на самолёты составят 10%, а на сельхозпродукцию — 25%. Они вводятся в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения о субсидировании корпорации Airbus.
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