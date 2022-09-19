Историк раскритиковал инициативу Эрдогана о вступлении Турции в ШОС Историк Иванов: вступление Турции в ШОС - ее очередная попытка «усидеть на двух стульях»

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Прибытие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и последующее заявление о желании вступить в организацию можно расценивать как очередную попытку этой страны «усидеть на двух стульях», считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, историк Станислав Иванов. Ученый убежден, что попытки использовать противоречия между Западом и Востоком для своих целей рано или поздно приведут турецкого лидера к краху, пишет EADaily.

Его стремление использовать в своих эгоистических интересах возникшие противоречия между Россией и Западом рано или поздно приведут политика к краху. Одно дело развивать торгово-экономические отношения с Востоком и Западом, а другое — оказаться по разные стороны баррикад в региональных вооруженных конфликтах, — заявил историк.

Иванов напомнил, что Турция входит в НАТО, а значит ее вступление в ШОС теоретически может быть осложнено. Также он не исключает, что подобные заявления — лишь часть предвыборной риторики Эрдогана.

Президент Эрдоган после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде заявил, что у Анкары есть желание стать новым членом ШОС. Турецкий лидер отметил, что страна нацелена вступить в организацию в 2023 году на саммите в Индии. По его словам, этот вопрос будет «на повестке дня на переговорах в Индии, которая будет председательствовать в предстоящий период» в ШОС.