Источник сообщил, как США предотвратили наземное наступление Израиля

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Американские официальные лица уверены, что их вмешательство (закулисное, в основном) помогло предотвратить наземное вторжение израильской армии на территорию сектора Газа. Администрация президента США Джо Байдена надеется, что конфликт на Ближнем Востоке находится на завершающей стадии. Об этом, ссылаясь на слова информированного источника, пишет Politico.

Знакомый с ситуацией человек рассказал, что официальные лица США в частном порядке обращались к израильскому премьер-министра Биньямину Нетаньяху и просили свернуть операции его страны против сектора Газа, которые, по приведённым данным, уже унесли жизни более чем 200 человек. Сам премьер Израиля не так давно выразил надежду на скорое завершение конфликта.

По словам источника, Штаты также способствовали переговорам с участием египетских властей и обеих сторон конфликта. В частности, речь идёт о контакте с ХАМАС, считающейся в США террористической организацией. Как подчёркивает издание, в течение последней в результате действий палестинского движения было убито по меньшей мере десять израильтян.

Ситуация остаётся непредсказуемой. При попытке любой стороны активизироваться попытки добиться прочного прекращения огня могут потерпеть неудачу. При этом администрация Байдена и другие уже ищут способы отправить гуманитарную помощь в Газу. «Конец» конфликта может наступить поэтапно, — добавил источник.

Ситуация в секторе Газа обострилась 10 мая. С начала конфликта были убиты 218 палестинцев, более 6,5 тысячи получили ранения, сообщило в понедельник, 17 мая, РИА Новости со ссылкой на посла Палестины в Москве Абделя Хафиза Нофаля. В течение нескольких дней в результате обстрелов со стороны сектора Газа в Израиле погибли по меньшей мере 10 человек.

Ранее стало известно, что Палестина не будет участвовать в мирных переговорах с Израилем, если единственным посредником будут США. Об этом заявил Абдель Хафиз Нофаль.