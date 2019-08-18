https://static.news.ru/photo/b36f8ee4-c1c6-11e9-aeec-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Иранский танкер Grace 1 сможет покинуть Гибралтар 20 августа. Об этом заявил посол Исламской республики в Лондоне Хамид Баидинежад.

Ожидается, что судно отправится сегодня вечером, когда в Гибралтар прибудут две специальные инженерные группы, — написал он в Twitter.

از روز پنجشنبه که حکم رفع توقیف نفتکش صادر شد تلاش شبانه روزی برای انجام رویه های بندری و استقرار تیم کامل خدمه کشتی در جریان است. تماس ها با شرکت هماهنگ کننده لحظه به لحظه است. با ورود دوتیم مهندسی متخصص از مسیرهای پروازی متفاوت به جبل الطارق انتظار میرود کشتی امشب حرکت نماید. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 18 августа 2019 г.

Танкер был задержан в начале июля. Власти Гибралтара заподозрили его в нарушении санкций Евросоюза в отношении Сирии. 15 августа судно было освобождено, хотя на продлении задержания настаивал Вашингтон.

Ранее News.ru писал, что суд США выдал ордер на арест Grace 1. Американские власти намерены конфисковать и само судно, и груз нефти почти на $1 млн за нарушение закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях».