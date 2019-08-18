Фото: marinetraffic.com

Иранский танкер Grace 1 сможет покинуть Гибралтар 20 августа. Об этом заявил посол Исламской республики в Лондоне Хамид Баидинежад.

Ожидается, что судно отправится сегодня вечером, когда в Гибралтар прибудут две специальные инженерные группы, — написал он в Twitter.

Танкер был задержан в начале июля. Власти Гибралтара заподозрили его в нарушении санкций Евросоюза в отношении Сирии. 15 августа судно было освобождено, хотя на продлении задержания настаивал Вашингтон.

Ранее News.ru писал, что суд США выдал ордер на арест Grace 1. Американские власти намерены конфисковать и само судно, и груз нефти почти на $1 млн за нарушение закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях».

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