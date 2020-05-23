Иранский танкер с топливом прибыл к Венесуэле, несмотря на угрозы США

Первый из пяти иранских танкеров с топливом достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США применить к Ирану санкции. Америка запретила поставлять топливо в южноамериканскую страну.
Танкер под названием Fortune был замечен к северу от государства Тринидад и Тобаго,
Также министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф направил в ООН письмо, в котором говорится, что США «должны уважать международное право, включая свободу судоходства».
Администрация Белого дома, в свою очередь, думает над возможностью введения санкций и ряда других ограничений в отношении Ирана за поставку топлива в Венесуэлу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что, вполне вероятно, в ближайшее время США сделают так, что пять танкеров, которые находятся на пути в Венесуэлу, будут остановлены для проведения проверок в Карибском море. Американские власти также обдумывают возможность добиться через суд разрешения на конфискацию танкеров за нарушение американского законодательства.
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