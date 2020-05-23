Иранский танкер с топливом прибыл к Венесуэле, несмотря на угрозы США

https://static.news.ru/photo/bc7740cc-9d85-11ea-8512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый из пяти иранских танкеров с топливом достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США применить к Ирану санкции. Америка запретила поставлять топливо в южноамериканскую страну.

Танкер под названием Fortune был замечен к северу от государства Тринидад и Тобаго, пишет Reuters. В середине мая глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Штаты преследуют иранские танкеры, которые везут в страну топливо, и это является нарушением всех норм и прав граждан республики. Иранская сторона, в свою очередь, предостерегла Вашингтон от преследования своих танкеров, которые идут в Венесуэлу.

Также министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф направил в ООН письмо, в котором говорится, что США «должны уважать международное право, включая свободу судоходства».

Администрация Белого дома, в свою очередь, думает над возможностью введения санкций и ряда других ограничений в отношении Ирана за поставку топлива в Венесуэлу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, вполне вероятно, в ближайшее время США сделают так, что пять танкеров, которые находятся на пути в Венесуэлу, будут остановлены для проведения проверок в Карибском море. Американские власти также обдумывают возможность добиться через суд разрешения на конфискацию танкеров за нарушение американского законодательства.