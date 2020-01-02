https://static.news.ru/photo/51d225a2-2d46-11ea-a172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt. Kyle C. Talbot/Planetpix/Global Look Press

Иран ждёт от Соединённых Штатов Америки мирного решения разногласий между странами, заявил советник президента Исламской Республики Хесамеддин Ашена.

Политик добавил, что Тегеран готов к любому варианту развития событий, однако предпочтительнее урегулировать существующие споры дипломатическим путём.

Мир будет безопаснее, если США вернутся к дипломатической политике и выполнят свои обязательства, — написал дипломат на своей странице в социальной сети Twitter.

امیدواریم سال نوین میلادی پیامآور صلح و امنیت بیشتر برای جهان باشد.

اگرچه امریکایی ها برخلاف روح مسیح ما را تهدید کردهاند اما ما کاخ سفید را نصیحت می کنیم تا سعی نکنند آزموده را دوباره بیازمایند.

آمریکا در این لحظات حساس در آستانه یک انتخاب بزرگ و دشوار قرار گرفته است.۱/۳ — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) 2 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотни иранских детей умирают в результате нехватки лекарств из-за санкций США. Об этом заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

В письме главе Всемирной организации здравоохранения руководитель ведомства написал, что односторонние санкции Соединённых Штатов блокируют поставки лекарств и медицинского оборудования.

Вопреки утверждению американских властей о том, что ограничения не препятствуют торговле медикаментами и продовольствием, Намаки подчеркнул, что фирмы не продают лекарства или медоборудование.