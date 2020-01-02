Фото: Sgt. Kyle C. Talbot/Planetpix/Global Look Press

Иран ждёт от Соединённых Штатов Америки мирного решения разногласий между странами, заявил советник президента Исламской Республики Хесамеддин Ашена.

Политик добавил, что Тегеран готов к любому варианту развития событий, однако предпочтительнее урегулировать существующие споры дипломатическим путём.

Мир будет безопаснее, если США вернутся к дипломатической политике и выполнят свои обязательства, — написал дипломат на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотни иранских детей умирают в результате нехватки лекарств из-за санкций США. Об этом заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

В письме главе Всемирной организации здравоохранения руководитель ведомства написал, что односторонние санкции Соединённых Штатов блокируют поставки лекарств и медицинского оборудования.

Вопреки утверждению американских властей о том, что ограничения не препятствуют торговле медикаментами и продовольствием, Намаки подчеркнул, что фирмы не продают лекарства или медоборудование.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях