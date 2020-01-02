https://static.news.ru/photo/51d225a2-2d46-11ea-a172-fa163e074e61_660.jpgФото: Sgt. Kyle C. Talbot/Planetpix/Global Look Press
Иран ждёт от Соединённых Штатов Америки мирного решения разногласий между странами, заявил советник президента Исламской Республики Хесамеддин Ашена.
Политик добавил, что Тегеран готов к любому варианту развития событий, однако предпочтительнее урегулировать существующие споры дипломатическим путём.
Мир будет безопаснее, если США вернутся к дипломатической политике и выполнят свои обязательства, — написал дипломат на своей странице в социальной сети Twitter.
امیدواریم سال نوین میلادی پیامآور صلح و امنیت بیشتر برای جهان باشد. اگرچه امریکایی ها برخلاف روح مسیح ما را تهدید کردهاند اما ما کاخ سفید را نصیحت می کنیم تا سعی نکنند آزموده را دوباره بیازمایند. آمریکا در این لحظات حساس در آستانه یک انتخاب بزرگ و دشوار قرار گرفته است.۱/۳