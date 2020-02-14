Иранцы заподозрили США в причастности к мощным кибератакам, которые пережила страна. Интернет-инфраструктуру Ирана атаковали в декабре и феврале.
Наш анализ показывает, что, вероятнее всего, атаки осуществлялись с территории США, — цитирует ТАСС главу Организации гражданского сопротивления Голяма Реза Джалали.
Эксперт добавил, что определение точного местоположения источника атак «требует много времени», поэтому ещё не установлено.
Иранские власти заявили, что кибератака 8 февраля привела к временным перебоям со связью в стране.
Как писал NEWS.ru, британская консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers назвала иранских хакеров организаторами 76 кибератак на университеты Европы, США и Австралии, которые случились в последние несколько месяцев.