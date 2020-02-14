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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия и Китай выборочно нарушают международное право, а это приводит к снижению уровня безопасности во всём мире.

По его словам, Москва «аннексировала Крым» и тем самым вновь сделала военную силу средством политики. Пекину Штайнмайер припомнил споры из-за принадлежности островов в Южно-Китайском море и притеснения представителей национальных меньшинств....