Чиновники Ирана заявили, что государство способно начать получать обогащённый до 20% уран. Для этого требуется лишь желание политиков.
Если Иран примет решение, то может получить обогащённый до 20% уран в течение одного-двух дней, — цитирует Reuters Бехруза Камальванди, представителя Организации по атомной энергии Ирана.
Ранее News.ru писал, что Тегеран намерен превысить установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит урана. Одна из причин — недовольство Исламской Республики итогами прошедшей в Вене встречи совместной комиссии по выполнению ядерной сделки.