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Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Причиной стала работа в Верховной раде. Об этом сказано в заявлении, которое принёс его адвокат.

Судя по повестке, Порошенко должен был дать показания по поводу издания одного из указов, уточнил его юрист. Мы считаем, что работа в парламенте является уважительной причиной, — сказал адвокат, комментируя...