https://static.news.ru/photo/59e41442-71e5-11ea-8495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mahmoud Hosseini/Global Look Press

Иран приостанавливает расшифровку бортовых самописцев лайнера Boeing 737-800 украинских авиалиний, сбитого по ошибке иранскими военными в январе.

Об этом сообщает РИА Новости. Тегеран прекратил изучение чёрных ящиков «из-за коронавируса», как пояснил министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами. Он уточнил, что расшифровка продолжится, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции придёт в норму.

Как писал NEWS.ru, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января, вскоре после вылета из Тегерана. Позже генеральный штаб ВС Ирана признал, что борт по ошибке сбил расчёт ПВО — иранцы ждали ответа США после обстрела американских баз в Ираке.

В авиакатастрофе погибли 176 человек, среди которых были граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.