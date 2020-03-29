Иран приостанавливает расшифровку бортовых самописцев лайнера Boeing 737-800 украинских авиалиний, сбитого по ошибке иранскими военными в январе.
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Как писал NEWS.ru, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января, вскоре после вылета из Тегерана. Позже генеральный штаб ВС Ирана признал, что борт по ошибке сбил расчёт ПВО — иранцы ждали ответа США после обстрела американских баз в Ираке.
В авиакатастрофе погибли 176 человек, среди которых были граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.
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