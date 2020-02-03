https://static.news.ru/photo/39b7e3a4-467c-11ea-bd3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран больше не будет передавать Киеву материалы по сбитому Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) из-за обнародования записи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолёта.

Об этом заявил глава по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар.

Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, которые расследуют катастрофу. [Публикация] украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем, — цитирует Резаифара агентство Mehr.

Аудиозапись была обнародована в воскресенье, 2 февраля, на украинском ТВ в эфире программы «ТСН. Неделя».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после вылета из Тегерана. Генштаб вооружённых сил Ирана заявил, что воздушное судно было сбито расчётом ПВО по ошибке. Погибли 176 человек, среди которых граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, Иран предложил семьям граждан Украины, погибших при крушении Boeing 737 под Тегераном, компенсации в размере $80 тысяч. Украинский президент Владимир Зеленский посчитал эту сумму недостаточной.