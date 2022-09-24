Иран пригрозил ответить Украине на понижение уровня диппредставительства

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Тегеран примет ответные меры в связи с решением Украины лишить аккредитации посла Ирана в Киеве, заявил глава МИД государства Насер Канани. По его словам, которые опубликованы на сайте дипведомства, власти Украины доверяют неподтвержденной информации от третьих сторон, пытающихся разрушить связи между государствами.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выразил сожаление в связи с решением правительства Украины понизить дипломатические отношения с Ираном. Канани заявил, что решение Киева было принято на основании неподтвержденных сообщений и пропаганды иностранных СМИ. <...> Он подчеркнул, что Тегеран предпримет соразмерные действия в ответ на действия украинского правительства, и призвал Киев избегать влияния третьих сторон, стремящихся разрушить связи между Ираном и Украиной, — говорится в официальном сообщении.

Поводом для лишения аккредитации посла Ирана в Киеве стали неподтвержденные сведения о поставках России вооружения. О том, что Иран якобы отправил в РФ первую партию беспилотников, ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Канани, данная информация не является достоверной, поскольку Иран принципиально занял политику нейтралитета касательно конфликта на Украине.

Канани отметил, что многочисленные встречи и контакты министра иностранных дел Ирана с его российским и украинским коллегами за последние месяцы были направлены на урегулирование кризиса, — уточнили в МИД.

О том, что тема закупки Россией у Ирана боевых дронов искусственно вбрасывалась в американские СМИ, заявляли официальный представитель российского МИД Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что ставка Соединенных Штатов на политику санкций лишь сближает государства, которые подверглись применению подобных мер. В дальнейшем санкционная политика такого рода обречена на провал.