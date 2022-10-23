Иран поставит в Россию 40 газовых турбин

Фото: Sascha Steinbach / Pool/Global Look Press

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин, сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади, передает агентство Tasim. Ношади отметил, что 85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана.

85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. По этой причине мы Иран заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства, — сказал Ношади.

Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников. Начавшаяся кампания дезинформации против Ирана вызывает разочарование, отметил он.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обвинения западных стран в экспорте Ираном БПЛА в Россию представляют собой дезинформацию. По его словам, такие обвинения являются искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран.