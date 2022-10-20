Полянский назвал дезинформацией обвинения в экспорте БПЛА Ираном в Россию Полянский назвал дезинформацией обвинения в поставках Ираном беспилотников в Россию

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию представляют собой дезинформацию. По его словам, такие обвинения являются искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран, сообщает ТАСС.

Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине. Цель западных коллег ясна, они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран, — подчеркнул первый зампостпреда.

Он добавил, что БПЛА, о которых идет речь, сделаны в России. Полянский назвал обвинения безосновательными.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что в Евросоюзе получили доказательства поставок Ираном России беспилотников. Она добавила, что министры Союза «выразили озабоченность» и уже готовят ответ.



