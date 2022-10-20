Иран отверг утверждения о поставках России БПЛА Постпред Ирана в ООН Иравани: Тегеран отвергает заявления о поставках в РФ беспилотников

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников. Начавшаяся кампания дезинформации против Ирана вызывает разочарование, отметил он в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.

Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Иран передавал БПЛА для применения в конфликте на Украине, — подчеркнул постпред.

Он добавил, что осуществляется вводящая в заблуждение интерпретация резолюции 2231. В ней, в частности говорится, что Ирану запрещено передавать товары и технологии без одобрения Совбезом ООН.

По словам Иравани, ситуация на Украине не имеет отношения к резолюции 2231 ни по содержанию, ни по форме. Иранский постпред настаивает, что Тегеран не нарушал названную резолюцию.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обвинения западных стран в экспорте Ираном БПЛА в Россию представляют собой дезинформацию. По его словам, такие обвинения являются искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран.