Иран назвал американские санкции преступлением против человечества МИД Ирана осудил планы США ввести новые санкции под предлогом защиты прав граждан

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тегеран, cтолица Ирана

Иран осуждает намерение США ввести новые санкции против Тегерана под предлогом защиты прав иранцев и считает их преступлением против человечества, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в соцсетях. По его словам, американскому лидеру Джо Байдену необходимо «лучше подумать о ситуации с правами человека в своей стране».

Джо Байдену было бы лучше немного подумать о ситуации с правами человека в его стране, прежде чем делать гуманные жесты, хотя о лицемерии думать не следует. Президента США должны беспокоить многочисленные санкции — и, по мнению правительства США, беспрецедентные и парализующие — против иранской нации. Эти действия [США] против любой нации являются наглядным примером преступления против человечества, — написал Канаани.

Ранее Байден анонсировал новые санкции против официальных лиц Ирана, которых считает причастными к насилию в отношении участников протестов в стране, начавшихся из-за гибели девушки Махсы Амини.

16 сентября в Тегеране специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и избил в участке девушку за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок. Официальные лица отрицают все обвинения и говорят, что у погибшей просто начались проблемы с сердцем.

После ее смерти в Иране начались масштабные уличные протесты. В числе возмущенных были даже чиновники и проправительственные журналисты, жестко критикующие действия правоохранительных органов. Иранские женщины провели флешмоб в соцсетях — они публиковали видео, на которых состригали длинные волосы и сжигали хиджабы, выкрикивая при этом антиправительственные лозунги. При этом власти страны жестко подавляют волнения, а протестующие в то же время атакуют полицию с самодельным оружием и «коктейлями Молотова». Отмечалось, что число погибших в ходе беспорядков выросло до 41 человека, в их числе и сотрудники КСИР.