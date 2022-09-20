Она медленно снимает хиджаб: на Иран обрушилась женская сила Иранские женщины стремятся позиционировать свое тело как центр политического протеста

Фото: Maryam-Majd via imago-images.de/Global look Press

В Иране начались масштабные уличные протесты. Это случилось после гибели 22-летней Махсы Амини, которая, по мнению общественности, была избита в отделении полиции нравов в Тегеране и в результате скончалась. Причиной задержания Амини стало то, что она недостаточно тщательно повязала на голову платок, тогда как иранские законы запрещают женщинам появляться в общественных местах с непокрытой головой. При этом полиция уже заявила, что «никакого физического контакта между Амини и сотрудниками полиции не было», а девушка, по версии правоохранителей, скончалась от сердечного приступа. В настоящее время идет расследование, дело находится на контроле президента ИРИ Ибрахима Раиси. Однако власти вмешались, похоже, слишком поздно, когда уличные манифестации с требованием найти и привлечь к ответственности людей, которые убили Амини, вспыхнули по всей стране и продолжаются до сих пор. В числе возмущенных есть даже чиновники и проправительственные журналисты, жестко критикующие действия правоохранительных органов. Иранские женщины запустили новый флешмоб в соцсетях — они публикуют видео, на которых состригают длинные волосы и сжигают хиджабы, выкрикивая при этом антиправительственные лозунги. Участники акции обвиняют верховного лидера Исламской Республики 83-летнего аятоллу Али Хаменеи, призывая к «смерти диктатора», у которого, по слухам, большие проблемы со здоровьем, из-за чего он редко появляется на публике в последнее время.

Как сообщает Al Jazeera, Амини приехала в Тегеран вместе с семьей в гости к родственникам из города Секкез на западе страны. Во время прогулки по столице ее задержал специальный отряд полицейских, который следит за соблюдением шариатских норм. Амини была в платке, но «полиция нравов» заявила, что платок повязан неправильно, поскольку из под-него видны волосы, и доставила женщину в ближайший участок, чтобы провести воспитательную беседу о правилах ношения хиджаба. Через пару часов девушке стало плохо, и за ней приехала машина скорой помощи. Родственника, ожидавшего Амини в полицейском участке, заверили в том, что девушка впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. Несколько дней девушка провела в больнице, после чего ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Хотя проправительственные СМИ утверждают, что девушка страдала эпилепсией и целым букетом других заболеваний, родные погибшей эту информацию опровергают. Они уверены, что правоохранительные органы избили девушку палками до смерти в автозаке. Именно эти подозрения привели к массовым акциям протеста, которые всколыхнули Иран в последние дни. Волнения начались во время похорон Амини в ее родном Секкезе. Возмущенные срывали портреты представителей власти и национального героя генерала Сулеймани, скандировали «Смерть диктатору!» и клялись «уничтожить» каждого, кто убил их «сестру». По словам протестующих, насилие, которое приводит к чьей-либо гибели, плохо согласуется с исламскими ценностями. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что полиция прибегла к применению огнестрельного оружия и слезоточивого газа, которые смогли разогнать толпу. В ходе разгона в Секкезе пострадали, по данным иранской правозащитной организации Hengaw, не менее 13 человек.

Между тем протесты вспыхнули не только на территории Ирана, но и распространились на другие страны. По сообщению турецкой прессы, группы иранцев вышли на митинги в центре турецкой Анталии.

Фото: Maryam-Majd via imago-images.de/Global look Press

В иранском сегменте интернета Махсе Амини посвящено более 2,5 млн различных публикаций. Известная иранская актриса Шабнам Фаршаджо в Instagram публично сняла с себя хиджаб и призвала женщин не соблюдать его обязательное ношение. После этого иранские девушки начали сжигать хиджабы и срезать волосы, выкладывая видео в соцсетях.

Впрочем, иранские власти обвинения в причастности к смерти Амини называют ложью и уверены, что все разногласия в любом случае будут разрешены, когда недовольные предстанут перед Аллахом.

Смерть Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба, — это несчастный случай. Против полиции были выдвинуты трусливые обвинения. Мы будем ждать Судного дня, но не можем прекратить работу по обеспечению безопасности. Все заявления недовольных, которые были опубликованы в интернете о причине смерти Амини, — это чистая ложь, — заявил начальник полиции Большого Тегерана (агломерация, которая включает столицу с пригородами) Сардар Хусейн Рахими.

Антиправительственные раскачки явно напугали иранские власти. Президент Исламской Республики Ибрахим Раиси незамедлительно позвонил семье погибшей и обещал тщательное расследование смерти погибшей. До результатов исследования все комментарии, по словам представителей правительства, излишни. Но полицейские, причастные к гибели девушки, на настоящий момент находятся под следствием. Если их вина все же будет доказана, то им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ваша дочь мне как родная дочь, и я чувствую, что этот инцидент произошел с одной из моих близких. Примите мои соболезнования, — сказал Раиси семье погибшей.

Надо отметить, что иранки уже давно борются против некоторых исламских норм в своей стране. До того акция против хиджаба проходила в середине июля. Под хештегом #No2Hijab иранки выкладывали видео, на которых демонстративно снимают на улице платок или сопротивляются полицейским. Тогда в правительственных СМИ протестующих назвали «агентами Запада» и «врагами ислама».

«Хиджаб-представление, как называет это ученый из берлинского Института эмпирических исследований по интеграции и миграции (подразделение Университета Гумбольдта) Фируза Фарвардин, — достаточно мощное движение в Иране.

Женщины стремятся позиционировать свое тело как центр политического протеста, направленного на получение больших прав и уменьшение влияния традиционных норм на жизнь женщины, — считает Фарвардин.

При этом, напоминает сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, подобные выступления проходят довольно часто.

В условиях хомейнизма, как называют нынешний политический режим в Иране, базирующийся на идеях лидера Исламской революции, женщины в Иране играют довольно значительную роль, — отмечает эксперт. — Но сейчас, в условиях меняющегося мира, они хотят больше свобод.

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Движение женщин за равноправие в Иране уже получило название «дочери революции». И, вероятно, многие традиционалисты хотели бы его пресечь.

Если Исламской революции и будет нанесен вред, то это произойдет из-за женщин. Но и польза для революции тоже происходит от женщин, — заявил в конце прошлого года министр внутренних дел ИРИ и генерал КСИР Ахмад Вахиди.

За этим афоризмом в восточном духе скрывается опасение властей, что недоброжелатели иранского режима, а таковыми Тегеран считает не только США и Израиль, но практически весь «коллективный Запад», могут использовать феминистское движение как способ ослабить систему. Тем более что женские выступления в Иране традиционно пользуются поддержкой в Европе и США.

При этом женские выступления в Иране ни разу не пересекали опасную черту, после которой власти могли бы их счесть реально опасными. Обычно манифестации проходят в связи со значимым социальным поводом. Так было, напоминает Сажин, в 2009 году, во время «зеленых протестов» против результатов президентских выборов. Сейчас выступления женщин опять оказались спровоцированы вопиющей новостью — смертью 22-летней Амини. Но ни разу публичные выступления женщин не носили системного и долгосрочного характера. Власти реагируют на подобные вещи достаточно жестко, используя слезоточивый газ и автозаки, а для самых активных — тюремные сроки. Но реальных послаблений женщины в Иране добиваются не уличными шествиями, а скорее кропотливой работой, сопряженной, кстати, с реальной опасностью. Можно вспомнить акцию «Миллион подписей», проведенную в 2006–2007 годах, когда активисты собирали подписи среди женщин из всех слоев населения за внесение смягчений в законодательство. В итоге активисты получили по три года тюрьмы, но законопроект был внесен в парламент. В итоге иранские женщины получили право наследовать имущество мужа, а если они пострадали в ДТП, им выплачивалась та же сумма компенсации, что и мужчине, а не в два раза меньше, как раньше. Кроме того, были приняты и другие поправки. Например, мужчинам было запрещено брать дополнительных жен без согласия первой жены.

Вероятно, нынешние протесты против хиджабов не приведут к изменению женского дресс-кода. Но вполне возможно, что полиции нравов будет дано негласное распоряжение поумерить пыл. Это еще один шаг к раскрепощению женщины Востока. «Едва ты вышла в сад, смутился алый мак», — писал Омар Хайям.