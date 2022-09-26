За жизнь и свободу: почему в Иране не стихают протесты? Исламская Республика боится отменить хиджаб из-за внешней угрозы со стороны Запада

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

В Иране уже вторую неделю протестуют многотысячные демонстрации, которые вышли на улицы после гибели 22-летней Махсы Амини. По мнению общественности, девушка была избита в отделении полиции нравов из-за «неправильного» ношения хиджаба и в результате скончалась. Похоже, теперь чаша терпения иранцев действительно переполнена, и они готовы на любые решительные действия против принудительных религиозных законов. В более чем 80 городах Исламской Республики женщины публично стригут волосы и сжигают хиджабы, а мужчины выражают им полную солидарность. В некоторых регионах движение переросло в массовые протесты, участники которых поджигают полицейские участки и автомобили. Недовольные скандируют «Жизнь! Свобода» и «Смерть диктатору», имея в виду 83-летнего аятоллу Али Хаменеи, главного, по их мнению, виновника всех «женских бед». При этом власти страны жестко подавляют волнения, а протестующие в то же время атакуют полицию с самодельным оружием и «коктейлями Молотова». По последним данным, число погибших в ходе беспорядков выросло до 41 человека, в их числе и сотрудники КСИР. Президент Ирана Ибрагим Раиси сразу по приезде с ГА ООН из Нью-Йорка пообещал «расправиться со всеми, кто против безопасности и спокойствия в стране». Как Иран оказался на пороге новой революции и к чему приведут нестихающие митинги?

Найди, где драка и присоединяйся

16 сентября Махсу Амини, которая ехала в тегеранском метро вместе со своим братом, задержал специальный отряд полицейских, который следит за соблюдением шариатских норм. Девушка была в платке, но полиция нравов заявила, что головной убор повязан неправильно, так как из-под него видны волосы. Амини доставили в ближайший участок для проведения воспитательной беседы. Однако через некоторое время Амини стало плохо, и за ней приехала машина скорой помощи. Несколько дней она провела в больнице, после чего ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Хотя проправительственные СМИ утверждают, что девушка страдала эпилепсией и целым букетом других заболеваний, родные погибшей эту информацию опровергают. Отец Амини заявил, что его дочь никогда не болела ничем серьезнее простуды. Все предоставленные силами правопорядка кадры сняты в палате и в участке. «Почему вы не показали кадры, как мою дочь выводили из фургона? Почему не показали, что происходило в коридорах СИЗО?» — возмутился отец девушки.

Фото: Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эти неясности стали причиной массовых протестов в Иране. Новость о том, что непокрытая прядь волос может отнять у женщин право на безопасность, жизнь и свободу, шокировали иранцев. Причем впервые со времен Исламской революции 1979 года против обязательного ношения хиджаба выступило огромное число государственный партий и сторонников религиозной идеологии. Они активно публикуют посты за отмену либо обязательных законов о хиджабе, либо полиции нравов, которая следит за соблюдением этих законов.

Стычки на улицах Ирана инициируются преимущественно небольшими группами, которые начинают столкновения со стражами порядка в неожиданных местах. Как правило, специально обозначенных мест для протеста нет. Договариваться об этом заранее или призывать людей к определенному месту просто бессмысленно — оно тут же оцепляется полицией. Поэтому недовольные граждане по вечерам выходят на улицу или выезжают на машинах для того, чтобы найти место, где уже идут столкновения, и просто присоединиться к протесту. Так, протестующие не скапливаются единым фронтом на какой-то центральной улице, а разделяются на множество небольших групп в разных районах.

Причем, в отличие от «зеленых протестов», которые проводились в 2009 году против результатов президентских выборов, в нынешних акциях участвует преимущественно молодежь — от 18 до 35 лет.

Они бесстрашны, прямолинейны и храбры, но также и злы. Они не монархисты. Они хотят свободы и демократии, — заявил Foreign Policy социолог Мохаммадреза Джалайпур.

Власти, по всей видимости, сначала не придавали особого значения разворачивающимся недовольствам, а когда решили вмешаться, уличные манифестации с требованием найти и привлечь к ответственности людей, убивших Амини, вспыхнули по всей стране. Теперь для эффективности попыток разогнать толпу правоохранительные органы почти моментально открывают огонь по демонстрантам, стреляя дробью. Помимо этого, полиция избивает дубинками всех оказавшихся у мест столкновения, периодически применяя слезоточивый газ и водометы.

Фото: Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интересно, что сначала недовольные призывали наказать убийц Махсы Амини и положить конец принудительному соблюдению исламских канонов. Однако затем акции стали прямым вызовом всей политической системе страны. Теперь иранцы требуют свержения действующей власти. И такое в истории современного Ирана впервые. А потому ситуация начинает выходить из-под контроля официального Тегерана. «Зимние протесты» против повышения цен на яйца в 2017–2018 годах и немногочисленные митинги против повышения цен на бензин в 2019 году вывели на улицы бедных людей, которые, разумеется, не скрывали своего возмущения и время от времени выкрикивали лозунги против политического строя. Однако сегодня иранцы требуют крупных реформ. Между тем без хиджаба Исламская Республика перестанет быть таковой и может претерпеть новую революцию.

Толпа или элита

Президент Раиси заявил, что Тегеран должен решительно реагировать на протесты, охватившие страну. В незначительных акциях против хиджаба, проходивших в июле этого года, иранский лидер нашел руку Запада, а всех несогласных назвал его «агентами». То же самое происходит и сейчас. Представители оппозиции, в число которых входят члены запрещённой в Иране «Организации моджахедов иранского народа» (ОМИН) совместно с курдскими группировками «Кумеле» и «Демократическая партия Иракского Курдистана» пытаются разжечь конфликт и развязать полномасштабную революцию, используя средства массовой информации. Некоторые эксперты полагают, что в этом им активно помогают западные страны и СМИ. Экс-госсекретарь США Майк Помпео назвал президента Ирана Ибрагима Раиси «мясником Тегерана» и раскритиковал Джо Байдена за приглашение Раиси на заседание Генассамблеи ООН. Также недавно один из бывших сотрудников Госдепартамента США буквально за неделю до начала протестов заявил о том, что Иран необходимо развалить так же, «как некогда развалили СССР». Поэтому эксперты не исключают, что западные страны приложили к этому руку, ну или хотя бы могли воспользоваться ситуацией.

Интересно, что иранское правительство, пытаясь снизить накал страстей, отключает интернет. Во время протестной активности доступ к Сети замедляется, а жители могут входить в мессенджеры и социальные сети только через VPN, который, впрочем, тоже работает со сбоями. В качестве солидарности с иранским народом глава американской компании SpaceX Илон Маск решил запустить на территории Ирана спутниковый интернет Starlink. Госсекретарь США Энтони Блинкен уверил, что США обеспечат свободный доступ в интернет для «сторонников демократии в Иране».

Фото: AP/TASS Массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов

Иранцы требуют лояльного отношения в вопросе ношения платка, поэтому волнения на эту тему проходят в Иране не впервые, заявил в беседе с NEWS.ru политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов. Однако, по его словам, причиной разворачивающихся протестов в Иране считается вовсе не гибель Махсы Амини и, возможно, даже не вмешательство Запада.

Согласно одной из версий, причиной для протестов могли стать внутриэлитные иранские разборки. Правящие силы, находящиеся вокруг верховного лидера Хаменеи, не могут договориться между собой. Впервые за 40 лет массовые протесты возникли в Куме и Мешхеде, двух священных городах для всех мусульман. Вся иранская элита формируется именно там. То есть протесты вспыхнули среди людей, которые воспитывались в религиозной, консервативной среде, и они требуют то же самое, что и во всех либеральных городах Ирана, — сказал политолог.

Причем эксперт напомнил о пошатнувшемся в последнее время здоровье аятоллы Али Хаменеи. В Иране сейчас популярны разговоры о том, кто же станет преемником рахбара.

Одни хотят его старшего сына Сейед Мостафа Хоссейни Хаменеи, который считается сторонником консерватизма, при этом с некоторыми либеральными взглядами. Другие выступают категорически против преемственности, так как не видят места монархии в современном мире. При этом все понимают, что если к власти придет сын Хаменеи, то в Иране ничего особо не изменится. Такая перспектива пугает иранцев с либеральными взглядами, — отметил Ибрагимов.

Пока одни выступают за модернизацию и отмену хиджабов, сторонники консервативных взглядов митингуют против продолжающихся беспорядков после смерти девушки, задержанной полицией нравов. Они выступают со своеобразным лозунгом: «нет» — принудительному ношению хиджаба, «да» — Исламской Республике. Такие граждане, по словам Ибрагимова, составляют большинство.