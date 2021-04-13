Иран намерен приступить к обогащению урана до 60 процентов

https://static.news.ru/photo/5d7c26bc-9c69-11eb-a996-96000091f725_660.jpg Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что республика приступает к обогащению урана до уровня 60 процентов. Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своих планах.

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своём плане начать 60-процентное обогащение урана с 14 апреля, — сообщает телеканал Press TV.

Аббас Аракчи уточнил, что Иран не только в скором времени заменит центрифуги, которые были повреждены в результате недавней диверсии в Натанзе, но также установит на ядерном объекте ещё тысячу центрифуг с 50-процентной производительностью обогащения.

Аракчи в данный момент находится в Австрии для проведения ещё одного раунда переговоров, направленных на то, чтобы найти способ для США присоединиться к ядерному соглашению 2015 года, от которого они отказались в 2018 году и вновь наложили санкции на Иран.

Власти Тегерана намерены отменить поэтапное сокращение своих ядерных обязательств в соответствии с СВПД, только если США одномоментно снимут все санкции поддающимся проверке способом.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в диверсии на ядерном объекте в Натанзе, пообещав отомстить. По мнению главы внешнеполитического ведомства, израильская сторона таким образом демонстрирует, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал эту атаку «актом ядерного терроризма на иранской земле» и пообещал, что повреждённые центрифуги заменят на более передовые.

О ЧП на ядерном объекте стало известно утром 11 апреля. Как сообщалось, произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. По данным властей, вреда окружающей среде и людям нанесено не было.