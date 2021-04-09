ЧП случилось в Иране на ядерном объекте

https://static.news.ru/photo/8a54df36-9a8d-11eb-b30a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Инцидент, связанный с распределением электроэнергии, произошёл на ядерном объекте в иранском Натанзе. Пострадавших не было.

Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).

Официальный представитель данной организации Бехруз Камальванди заявил, что власти страны начали расследование, которое должно установить причины случившегося.

Каких-то деталей ЧП не приводится.

В феврале 2021 года международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран достигли временного технического согласия о продолжении верификационной деятельности на ядерных объектах Исламской Республики. Об этом по итогам переговоров в Тегеране рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон выразил готовность к диалогу по ядерной программе и Тегеран также готов к этому. Иран возобновит исполнение своих обязательств при условии отмены санкций. Об этом заявил президент страны Хасан Рухани. Заявления американской стороны о готовности к прямым или непрямым переговорам он назвал «победой иранского народа».