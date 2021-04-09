ЧП случилось в Иране на ядерном объекте

Инцидент, связанный с распределением электроэнергии, произошёл на ядерном объекте в иранском Натанзе. Пострадавших не было.
Об этом
Официальный представитель данной организации Бехруз Камальванди заявил, что власти страны начали расследование, которое должно установить причины случившегося.
Каких-то деталей ЧП не приводится.
В феврале 2021 года международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран достигли временного технического согласия о продолжении верификационной деятельности на ядерных объектах Исламской Республики. Об этом по итогам переговоров в Тегеране рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон выразил готовность к диалогу по ядерной программе и Тегеран также готов к этому. Иран возобновит исполнение своих обязательств при условии отмены санкций. Об этом заявил президент страны Хасан Рухани. Заявления американской стороны о готовности к прямым или непрямым переговорам он назвал «победой иранского народа».