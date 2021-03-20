Иракское судно в водах Ирана могли захватить пираты

https://static.news.ru/photo/785e3a38-8a58-11eb-b2c2-96000091f725_660.jpg Фото: Donal Husni/Global Look Press

Иракское частное судно могли захватить неизвестные в иранских территориальных водах. Хозяину корабля пока неизвестно его точное местонахождение.

Как сообщает портал Mavasin News, владелец буксира Т-4 получил аудиозапись, в которой пираты требуют за его освобождение выкуп в размере $80 тыс. При этом сам хозяин судна располагает только информацией о том, что оно село на мель в семи милях к северу от порта Бушер иранского побережья. Где на самом деле находится буксир и его экипаж, пока неизвестно.

Депутат от провинции Басра Казем Хамами пообещал уведомить о произошедшем Центр взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях на море, а также соответствующие госструктуры Ирака, ответственные за «двусторонние отношения с соседними странами».

Как писал NEWS.ru, ранее грузовое судно Ирана подверглось «террористическому нападению». В результате атаки никто из экипажа не пострадал. В момент инцидента корабль находился в международных водах Средиземного моря. Судно направлялось из Ирана в Европу. На борту иранского контейнеровоза «Шахрекорд» сработало взрывное устройство, судно получило небольшие повреждения. На месте взрыва произошёл небольшой пожар, который был немедленно локализован своевременными усилиями командира и экипажа корабля.