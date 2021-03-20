Иракское судно в водах Ирана могли захватить пираты

Иракское частное судно могли захватить неизвестные в иранских территориальных водах. Хозяину корабля пока неизвестно его точное местонахождение.
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Депутат от провинции Басра Казем Хамами пообещал уведомить о произошедшем Центр взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях на море, а также соответствующие госструктуры Ирака, ответственные за «двусторонние отношения с соседними странами».
Как писал NEWS.ru, ранее грузовое судно Ирана подверглось «террористическому нападению». В результате атаки никто из экипажа не пострадал. В момент инцидента корабль находился в международных водах Средиземного моря. Судно направлялось из Ирана в Европу. На борту иранского контейнеровоза «Шахрекорд» сработало взрывное устройство, судно получило небольшие повреждения. На месте взрыва произошёл небольшой пожар, который был немедленно локализован своевременными усилиями командира и экипажа корабля.