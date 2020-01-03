https://static.news.ru/photo/9222cebc-2e4b-11ea-bfad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ирак может стать площадкой для ответных мер в конфликте между Соединёнными Штатами и Ираном. Об этом заявил руководитель французского национального центра научных исследований Уркад Бернар.

США не хотят войны и не могут начать войну. Потому что американские граждане не должны погибать. Это было бы фатально для американских выборов и президента Трампа. У Ирана также нет интереса провоцировать масштабную войну, — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, Ирак может превратиться в поле битвы, конфронтации между Штатами и Ираном. Бернар опасается, что на передний план могут выйти месть и военные манёвры.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.