Индия назвала дату начала вакцинации «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/68b0351e-a9b1-11eb-a525-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Со следующей недели в столице Индии Нью-Дели начнётся вакцинация от кронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает издание Times of India.

По данным издания, вакцинация с 15 июня станет доступна в больнице Indraprastha Apollo. Стоимость одной дозы вакцины составит 1145 рупий, или $15,6.

С 21 июня в стране начинается масштабная бесплатная вакцинация населения старше 18 лет. Препараты будут закупаться правительством страны и передаваться штатам. Для расширения программы частным клиникам разрешено самостоятельно закупать вакцины. В государственных клиниках прививки будут бесплатными. В частных больницах и больницах под управлением штатов будет необходимо заплатить за вакцинацию.

В настоящее время Индия находится на втором месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В стране с момента начала пандемии заболели более 29,4 млн человек, более 370 тысяч умерли.

Ранее сообщалось, что два десятка заключённых девяти тюрем на территории штата Уттар-Прадеш в Индии отказались выходить на свободу в рамках процедуры условно-досрочного освобождения. Их решение связано с тяжелейшей ситуацией в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции.