Заключённые в Индии из-за пандемии отказались выходить на свободу

https://static.news.ru/photo/fc9a92d6-c29f-11eb-9aa8-96000091f725_660.jpg Фото: Idrees Abbas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два десятка заключённых девяти тюрем на территории штата Уттар-Прадеш в Индии отказались выходить на свободу в рамках процедуры условно-досрочного освобождения. Их решение связано с тяжелейшей ситуацией в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 1 июня сообщает издание India Today.

По мнению заключённых, в тюрьме сейчас оставаться безопаснее. В местах заключения им продолжат предоставлять лекарства, пищу и проводить необходимые медицинские обследования. Прошение об УДО подал 21 заключённый. И все они от возможности выйти на свободу отказались.

Ситуацию прокомментировал руководитель тюремной системы Индии Ананд Кумар. Он сказал, что заключённые выразили своё пожелание в соответствии со всеми требованиями.

Их позицию следует принять и уважать. После освобождения осуждённым придётся бороться, чтобы заработать средства на жизнь. На фоне пандемии эта ситуация осложнится ещё больше, — подчеркнул Кумар.

По последним данным, каждый день в Индии выявляют больше 150 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число погибших в результате пандемии на сегодняшний день превышает 329 тысяч человек.

Ранее стало известно, что учёные обнаружили новый, ранее неизвестный штамм коронавируса в штате Западная Бенгалия (Индия). В его геноме есть сразу несколько мутаций, характерных для южноафриканской и британской версий SARS-CoV-2. Свои выводы специалисты опубликовали на ресурсе medRxiv.