Индийских студентов эвакуировали из Харькова

Блокированные под Харьковом индийские граждане были эвакуированы, заявили в посольстве Индии на Украине. Ранее сообщалось, что в посёлке Песочин находятся 298 индийских студентов, пишет РИА Новости.

Из посёлка Песочин эвакуировали всех индийских граждан. Дипмиссия продолжит находится на связи с ними во время всей поездки, — сообщает агентство, ссылаясь на официальный сайт посольства Индии в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что на Украине в заложниках держат свыше шести тысяч иностранных граждан. По его словам, ещё хуже украинская сторона относится к гражданам своей страны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обеспечивать гуманитарные коридоры как для мирных жителей Украины, так и для иностранцев. Министр заверил, что российские военные сделают всё возможное для открытия маршрутов. Он также добавил, что среди иностранцев на территории Украины есть граждане Китая, Индии и целого ряда африканских и азиатских стран.