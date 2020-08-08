Индийская авиакомпания выплатит до $13,3 тысячи семьям погибших

https://static.news.ru/photo/78c17632-d99d-11ea-996c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/FlyWithIX

Индийская авиакомпания Air India Express, чей самолёт совершил жёсткую посадку, выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим при инциденте. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

В качестве немедленной помощи авиакомпания предоставит предварительную компенсацию ближайшим родственникам погибших и пострадавшим, — говорится в сообщении.

Air India Express - Accident Bulletin : 5 pic.twitter.com/RDyGpcF0t2 — Air India Express (@FlyWithIX) August 8, 2020

В авиакомпании заявили, что родственникам погибшего пассажира в возрасте старше 12 лет будет выплачен 1 млн рупий компенсации (более $13,3 тысячи), младше 12 лет — 500 тыс. рупий (около $6,7 тысячи). Кроме того, людям, которые получили серьёзные травмы, в качестве компенсации дадут по 200 тыс. рупий (более $2,6 тысячи); несерьёзные травмы и ушибы — по 50 тыс. (около $667).

Как писал NEWS.ru, число погибших в катастрофе самолёта Boeing 737, совершившего 7 августа жёсткую посадку в аэропорту индийского Каликута, составило 18 человек. В момент инцидента на борту лайнера находились 184 пассажира, в том числе 10 младенцев, 2 пилота и ещё 4 члена экипажа.