Раскрыты подробности инцидента возле посольства России в Дублине

Инцидент возле ворот посольства России в Дублине произошёл в присутствии сотрудников полиции Ирландии, сообщил пресс-секретарь посольства Никита Исакин, передаёт РИА Новости. Он отметил, что в момент, когда грузовик протаранил ворота диппредставительства, правоохранители бездействовали.

В 13:30 к воротам посольства подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снёс ворота посольства. Инцидент произошёл в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. Насколько нам известно, водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения, — сказал Исакин.

Полиция Ирландии начала расследование инцидента, о мотивах действий водителя не сообщается. По предварительным данным, пострадавших нет. В целях безопасности полиция перекрыла близлежащие улицы.

Ранее на территорию консульского отдела России в Гааге (Нидерланды) неизвестные забросили самодельное взрывное устройство. Оно не сработало, так как погас фитиль. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что это была не единичная акция. По его словам, он сам, военный атташе и ещё трое старших дипломатов посольства получали письма с белым порошком.

28 февраля в Исландии неизвестные совершили нападение на российское консульство, сообщил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков. Он также рассказал, что в адрес дипломатов поступают угрозы. По словам посла, с начала военной спецоперации на Украине напротив здания консульского отдела в Исландии прошло два митинга, после одного из которых протестующий выломал у здания ворота.