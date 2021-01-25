Инаугурация Байдена может привести к росту случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/47182e90-5e64-11eb-9576-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Ken Cedeno - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рост числа случаев заражения COVID-19 может ожидаться из-за инаугурации президента США Джо Байдена. Об этом заявила бывший координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

Она, в частности, привела в пример близкое нахождение друг к другу 30 тысяч военнослужащих Национальной гвардии, которые охраняли торжественные мероприятия.

Когда вы собираете вместе 30 тысяч человек, вы знаете, что у них, скорее всего, заболевание проходит бессимптомно. Вы проверили, протестировали не всех военнослужащих, — заявила она в эфире CBS.

При этом ранее сообщалось, что у 200 бойцов, привлечённых к охране мероприятий инаугурации, выявлен коронавирус. Об этом заявил командующий Национальной гвардией генерал армии (сухопутных войск) США Дэниел Хокансон.

Программу церемонии 20 января во многом предопределили события 6-го числа, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия и разграбила его. Правоохранительные органы провели работу над ошибками и сделали всё, чтобы не допустить повторения подобного в день инаугурации. Прилегающие к Белому дому районы перекрыли, в том числе с помощью БТР и бетонных барьеров, в столицу прибыли тысячи бойцов Национальной гвардии — активного резерва вооружённых сил, которых могут задействовать для подавления протестов.

Полномочия бывшего президента США истекли в полдень 20 января (20:00 мск). В этот же день Дональд Трамп и Мелания покинули Белый дом. Политик не стал дожидаться инаугурации избранного президента Джо Байдена, отправившись в город Палм-Бич во Флориде. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где президент США регулярно проводил выходные и праздники. Уходя с поста президента США и покидая резиденцию главы Соединённых Штатов, Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на авиабазе Эндрюс.

Как писал NEWS.ru, одновременно со вступлением Джо Байдена в должность президента США дизайн официальной интернет-страницы Белого дома изменился.