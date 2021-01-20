Трамп пообещал вернуться в Белый дом

https://static.news.ru/photo/96b691ec-5b28-11eb-9e40-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: AP Photo/Alex Brandon/ТАСС

Уходя с поста президента США и покидая резиденцию главы Соединённых Штатов, Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на авиабазе «Эндрюс».

Мы любим вас. Мы вернёмся в том или ином виде. <...> Пусть у вас всё будет хорошо. Скоро увидимся, — цитирует Трампа РИА Новости.

45-й президент США выразил отдельную благодарность вице-президенту Майку Пенсу, подчеркнув, что они отлично поработали вместе. Перед отлётом из Вашингтона во Флориду он пожал руку бывшему главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу, вместе с членами семьи прошёл вдоль линейки почётного караула и поднялся на борт президентского самолёта.

20 января в Вашингтоне пройдёт инаугурация избранного президента США Джо Байдена, победившего на ноябрьских президентских выборах.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер США Дональд Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации избранного президента Джо Байдена, намеченной на полдень по местному времени (20:00 мск).

Дональд Трамп уже выступил с прощальным обращением к американцам. Он заявил, что будет молиться за успех новой администрации.

В 2021 году инаугурация президента США будет отличаться от прочих. Дело в том, что в Вашингтоне ввели беспрецедентные меры безопасности. Это связано как с пандемией коронавирусной инфекции, так и с беспорядками, произошедшими в самом начале года. 6 января на митинге своих сторонников Дональд Трамп призвал людей идти в сторону Капитолия, где на заседании конгресса утверждали Байдена новым президентом США. Протестующие сумели ворваться в здание Капитолия и помешать заседанию. Погибли четыре сторонника Трампа и один полицейский. Позже заседание было возобновлено.

Присягу в Вашингтоне в условиях пандемии и практически военного положения примет не только Байден, но и вице-президент Камала Харрис. В столице сейчас находятся почти 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.

В начале инаугурации гимн США исполнит Леди Гага, а затем перед собравшимися выступит Дженнифер Лопес. Традиционный парад заменят на виртуальное мероприятие.