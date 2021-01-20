Трамп с супругой покинули Белый дом

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Действующий лидер США Дональд Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, намеченной на полдень по местному времени (20:00 мск). Трамп вместе с супругой Меланией сели в вертолёт, который, по предварительной информации, должен доставить их во Флориду.

В распространённом ранее графике Дональда Трампа указывалось, что он вместе с супругой планирует отправиться в город Палм-Бич во Флориде. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где Трамп регулярно проводил выходные и праздники.

Перед этим республиканец проведёт прощальную церемонию на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные агентства Reuters.

Дональд Трамп уже выступил с прощальным обращением к американцам. Он заявил, что будет молиться за успех новой администрации.

Как писал NEWS.ru, эта инаугурация президента США будет отличаться от прочих. Дело в том, что в Вашингтоне ввели беспрецедентные меры безопасности. Это связано как с пандемией коронавирусной инфекции, так и с беспорядками, произошедшими в самом начале года. 6 января на митинге своих сторонников Дональд Трамп призвал людей идти в сторону Капитолия, где на заседании конгресса утверждали Байдена новым президентом США. Протестующие сумели ворваться в здание Капитолия и помешать заседанию. Погибли четыре сторонника Трампа и один полицейский. Позже заседание было возобновлено.

Присягу в Вашингтоне в условиях пандемии и практически военного положения примет не только Байден, но и вице-президент Камала Харрис. В столице сейчас находятся почти 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.

В начале инаугурации гимн США исполнит Леди Гага, а затем перед собравшимися выступит Дженнифер Лопес. Традиционный парад заменят на виртуальное мероприятие.