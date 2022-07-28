«Играющий с огнем обожжется»: Си предупредил Байдена о Тайване Си Цзиньпин предупредил Байдена, что «играющий с огнем обожжется»

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Одной из главных тем телефонного разговора президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина стала растущая напряженность вокруг Тайваня, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление МИД Китая. По информации агентства, Байден заверил, что Штаты не поддерживают независимость острова, на что Си Цзиньпин ответил, что тот, кто «играет с огнем, обожжется сам».

Генеральный секретарь китайской компартии привлек внимание американского коллеги к тому, что защита национального суверенитета Китая и его территориальной целостности — «воля народа КНР». Байден же подчеркнул, что не ставит под сомнение политику «одного Китая», признающую Пекин, а не Тайбэй, единственной администрацией Тайваня.

При этом во внешнеполитическом ведомстве США «демонстративно» не назвали прошедшие переговоры конструктивными, хотя нарекали этим определением предыдущие беседы глав государств.

Июльский звонок стал первым разговором лидеров с марта и пятым за год. В Белом доме рассказали, что он продлился 2 часа 17 минут. Администрация американского президента настроилась на поддержание коммуникации с Пекином.

Ранее сообщалось, что авианосец Ronald Reagan ВМС США направился в Южно-Китайское море, чтобы в дальнейшем обеспечить выход в сторону Тайваньского пролива. Активность американского флота вызвана предположительным визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Издание Global Times отмечает, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны. Аналитики рекомендовали американскому лидеру подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей.