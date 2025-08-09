Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Играл вдолгую»: на Западе раскрыли, как Путин лишил Трампа выбора

Журналист Христофору: Путин не оставил Трампу выбора в вопросе Украины

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Последовательная позиция президента России Владимира Путина не оставила американскому лидеру Дональду Трампу выбора в вопросе урегулирования конфликта на Украине, высказал мнение кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в соцсети X. По словам эксперта, глава РФ вынудил хозяина Белого дома вернуться к переговорному формату ради заключения сделки.

Аналитик провел параллели между текущей ситуацией и первыми контактами лидеров в феврале 2025 года. Как отметил Христофору, тогда Трамп упустил исторический шанс для урегулирования, выбрав вместо этого конфронтационный курс в русле политики Евросоюза и американских неоконсерваторов.

В свою очередь Россия, пишет Христофору, неизменно следовала принципиальной позиции по первопричинам конфликта, а также продолжала оказывать давление на противника на ключевых участках фронта. По его словам, сейчас в зоне конфликта возникла ситуация, «где один решающий бросок быстро разрушит десятки ключевых узлов украинской обороны, словно карточный домик».

Путин играл вдолгую, понимая, что, как только все пути к разгрому России захлопнутся, у Трампа не останется иного выбора, кроме как вернуться к 12 февраля 2025 года и отправить [спецпосланника Стива] Уиткоффа в Москву для заключения сделки, — заключил аналитик.

Ранее журналисты китайского издания Sohu констатировали, что Путин сделал тонкий дипломатический ход в ответ на угрозы Трампа ввести вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. Так они прокомментировали недавний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

