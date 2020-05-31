ИГ взяло ответственность за взрыв в Кабуле, при котором погибли журналисты

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, при котором погибли сотрудники афганского телеканала Khurshid TV.
Как сообщает Associated Press, в размещённом на сайте филиала ИГ заявлении говорится, что атака была совершена на автобус, перевозивший сотрудников телеканала.
ИГ назвало телестанцию «лояльной афганскому отступническому правительству».
Взрыв в Кабуле прогремел в субботу, 30 мая. Жертвами подрыва самодельного взрывного устройства, взорвавшегося в автобусе, стали водитель и журналист. Ещё шесть человек получили ранения, писал NEWS.ru.
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