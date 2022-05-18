«Идём по плану»: Кадыров о ситуации на Украине Кадыров назвал обстановку спецоперации на Украине спокойной

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на форуме «Новые горизонты», что спецоперация на Украине идёт по плану и в соответствии с задачами, поставленными президентом России. По его словам, которыеи приводит РИА Новости, сами задачи также выполняются полностью, ситуация оценивается как спокойная.

В начале были ошибки, <...> недоработки были. Но сейчас 100% мы идём по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов, — заявил Кадыров.

Он также уточнил, что противником России является не Украина, а НАТО, и потребовал от западных стран извинений и снятия всех санкций с России.

Ранее Кадыров пообещал украинским националистам "интересное представление" в ЛНР и призвал «бандеровское отребье» готовиться и укрепляться. Он не стал при этом уточнять планы российских военных в рамках специальной операции, заявив, что «все козыри» находятся у России. По его словам, российские командиры детально изучили тактику противника и знают, как действовать на опережение.