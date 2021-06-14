Идею Киева обменять Крым на газопровод оценили в Госдуме

https://static.news.ru/photo/5e37f116-cd57-11eb-8b4b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предложение Украины «обменять» запуск газопровода «Северный поток — 2» на Крым является абсурдом, сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что условием запуска газопровода «Северный поток — 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины».

Подобные рассуждения и условия — это полный абсурд. Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении. Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями. Украинским горе-политикам пора это зарубить себе на носу, — подчеркнул политик.

Он считает, что подобные заявления официальных лиц Киева указывают на то, что они «деградировали».

Ранее стало известно, что условием для запуска газопровода должно быть «освобождение территорий Украины» и обеспечение энергетической безопасности страны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он добавил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине, и подчеркнул, что это — справедливая компенсация за угрозы.