Идею Киева обменять Крым на газопровод оценили в Госдуме

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предложение Украины «обменять» запуск газопровода «Северный поток — 2» на Крым является абсурдом, сообщает РИА Новости.
Так он
Подобные рассуждения и условия — это полный абсурд. Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении. Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями. Украинским горе-политикам пора это зарубить себе на носу, — подчеркнул политик.
Он считает, что подобные заявления официальных лиц Киева указывают на то, что они «деградировали».
Ранее стало известно, что условием для запуска газопровода должно быть «освобождение территорий Украины» и обеспечение энергетической безопасности страны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он добавил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине, и подчеркнул, что это — справедливая компенсация за угрозы.