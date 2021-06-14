Кулеба потребовал обменять «Северный поток — 2» на Крым и Донбасс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны выступают против проекта «Северный поток — 2». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Глава украинского МИД
«Северный поток — 2» пройдёт от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Клуба заявил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Киев будет готов на переговоры по компенсациям.