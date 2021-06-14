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Кулеба потребовал обменять «Северный поток — 2» на Крым и Донбасс

15:50, 14 июня 2021
Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны выступают против проекта «Северный поток — 2». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава украинского МИД отметил, что условием для запуска газопровода должно быть «освобождение территорий Украины» и обеспечение энергетической безопасности страны. Он добавил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине, и подчеркнул, что это — справедливая компенсация за угрозы.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Клуба заявил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Киев будет готов на переговоры по компенсациям.

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