Кулеба потребовал обменять «Северный поток — 2» на Крым и Донбасс

https://static.news.ru/photo/7bf76670-cd0f-11eb-b1d3-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны выступают против проекта «Северный поток — 2». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава украинского МИД отметил , что условием для запуска газопровода должно быть «освобождение территорий Украины» и обеспечение энергетической безопасности страны. Он добавил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине, и подчеркнул, что это — справедливая компенсация за угрозы.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Клуба заявил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Киев будет готов на переговоры по компенсациям.