Конгрессмен США предложил вернуть санкции по «Северному потоку — 2»

Конгрессмен США Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который в случае принятия немедленно восстановит санкции против «Северного потока — 2». Об этом республиканец от штата Пенсильвания написал в Facebook.
Президент [США Джо] Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки. Результат — резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция [США] на глобальной арене, — говорится в его сообщении.
Он добавил, что отказ Байдена от санкций также «препятствует внутреннему производству энергии». Перспективы внесённого республиканцем законопроекта пока неясны.
Ранее стало известно, что высокопоставленная делегация Германии отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на медиагруппу Funke. Её источники в правительственных кругах США и Германии уверяют, что в Вашингтон вылетела команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель.