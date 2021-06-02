Конгрессмен США предложил вернуть санкции по «Северному потоку — 2»

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Рост цен на 30% ожидается на российских курортах, если не возобновится авиасообщение с Турцией и Египтом. Такое мнение высказал директор турагентства Сергей Агафонов в интервью «Известиям».

По данным специалиста, мест на российских курортах уже почти нет, а ёмкость курортов Краснодарского края и Крыма ограничена, они не вмещают всех желающих. Обязательно нужно открывать какое-то массовое направление, чтобы...