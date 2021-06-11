Украина надеется на компенсацию после запуска «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В случае запуска «Северного потока — 2» Киев будет готов на переговоры по компенсациям. Об этом в интервью немецкой газете Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы на них посмотрим. Мы не будем непременно соглашаться на то, что будет предложено, — сказал министр.

При этом он не уточнил, от кого именно Киев ждёт подобного предложения. Кроме того, Кулеба отказался уточнять, какой размер компенсации удовлетворил бы украинские власти.

До этого пункта мы пока не дошли, — отметил он.

В то же время Кулеба сообщил, что готовность США добиться для Украины подобных компенсаций, по мнению самого министра, «в последнее время значительно выросла». При этом глава МИД уточнил, что решение Байдена снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для его страны.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» может привести к полномасштабной войне. Он также пригрозил, что его страна может потерять «с 2024 года большую часть ВВП» из-за магистрали.