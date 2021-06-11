Глава «Нафтогаза» пригрозил войной из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/a807dc7e-cb64-11eb-9e73-96000091f725_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Завершение строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» может привести к полномасштабной войне, заявил в беседе с агентством Bloomberg глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он также пригрозил, что его страна может потерять «с 2024 года большую часть ВВП» из-за магистрали.

Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором, — добавил руководитель сырьевого гиганта.

По его словам, завершение строительства СП-2 будет означать, что «пророссийская позиция продвигается за счёт Запада». Топ-менеджер отметил, что отказ от санкций США против проекта может негативно сказаться на прозападных настроениях во многих государствах Восточной Европы, включая Украину.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Вашингтон для урегулирования спора по проекту «Северный поток — 2». Визит может состояться в июле или в августе. Меркель на переговорах поднимет широкий круг тем, но основное внимание будет уделено проекту газопровода.