Меркель поедет в США для разрешения споров по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/0c22ce22-ca74-11eb-b651-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Janine Schmitz/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Вашингтон для урегулирования спора по проекту «Северный поток — 2», сообщает газета Handelsblatt.

Визит может состояться в июле или в августе. Меркель на переговорах поднимет широкий круг тем, но основное внимание будет уделено проекту газопровода. Издание утверждает, что Берлин разработал ряд предложений, которые должны урегулировать конфликт вокруг строительства. Они будут согласованы, а затем лягут в основу переговоров между главой Белого дома Джо Байденом и Меркель.

В начале июня высокопоставленная делегация Германия отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2». В её главе помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер, а также советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

В мае немецкий канцлер заявила, что правительство страны поддерживает завершение проекта «Северный поток — 2» безотносительно санкций США. По её словам, достройка газопровода необходима для Германии, поскольку добыча сырья в Европе стремительно сокращается. На крупнейшем европейском месторождении Грониген в Нидерландах работы закончатся уже в 2022 году, поэтому нужно всё больше голубого топлива из России.

Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Он предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров от побережья России до Германии через Балтийское море. В ходе Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки «Северного потока — 2» завершена. Проект будет закончен в течение полутора-двух месяцев.