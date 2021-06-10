Меркель поедет в США для разрешения споров по «Северному потоку — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Вашингтон для урегулирования спора по проекту «Северный поток — 2», сообщает газета Handelsblatt.
Визит
В начале июня высокопоставленная делегация Германия отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2». В её главе помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер, а также советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.
В мае немецкий канцлер заявила, что правительство страны поддерживает завершение проекта «Северный поток — 2» безотносительно санкций США. По её словам, достройка газопровода необходима для Германии, поскольку добыча сырья в Европе стремительно сокращается. На крупнейшем европейском месторождении Грониген в Нидерландах работы закончатся уже в 2022 году, поэтому нужно всё больше голубого топлива из России.
Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Он предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров от побережья России до Германии через Балтийское море. В ходе Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки «Северного потока — 2» завершена. Проект будет закончен в течение полутора-двух месяцев.