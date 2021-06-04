Путин назвал сроки завершения «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/88e967b0-c536-11eb-8c30-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Россия рассчитывает завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в течение полутора-двух месяцев, тогда будет построена его вторая нитка. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

В течение, там, полутора - двух месяцев, двух, наверное, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка на 27,5 млн, — заявил Путин.

Президент также рассказал, что прокладку труб первой нитки газопровода завершена. По его словам, поставки газа по ней могут начаться примерно через десять дней. Президент подчеркнул, что «Газпром» готов поставлять газ, дальше всё зависеть от немецкого регулятора.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершится в этом году. Компания вложила в проект свыше €720 млн.