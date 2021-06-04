Президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена. Об этом он сообщил на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.
Глава государства также уточнил, что работы по второй нитке в данный момент продолжаются.
Напомним, проект включает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» реализован на 95%. Против строительства активно выступают США. Тем не менее глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами.
Как ранее заявил вице-премьер России Александр Новак, в правительстве РФ ожидают, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года.