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Путин рассказал о готовности «Северного потока — 2»

14:44, 04 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена. Об этом он сообщил на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

Глава государства также уточнил, что работы по второй нитке в данный момент продолжаются. 

Напомним, проект включает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» реализован на 95%. Против строительства активно выступают США. Тем не менее глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами.

Как ранее заявил вице-премьер России Александр Новак, в правительстве РФ ожидают, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года.

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