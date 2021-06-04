https://static.news.ru/photo/982e0642-c52a-11eb-b2a9-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена. Об этом он сообщил на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

Глава государства также уточнил, что работы по второй нитке в данный момент продолжаются.

Напомним, проект включает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» реализован на 95%. Против строительства активно выступают США. Тем не менее глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами.

Как ранее заявил вице-премьер России Александр Новак, в правительстве РФ ожидают, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года.